高樓冷氣安裝工作環境危險，還容易遭人誤會。近日大陸河南就發生一起烏龍事件，一名高樓冷氣工人正在安裝冷氣，突然下方鬧起騷動，出現許多消防員以及大氣墊，不得其解的他過了一時半刻後，才知道主角竟是自己。

根據陸媒報導，這起烏龍救援事件發生在本月16日，張姓冷氣工在大樓外牆安裝冷氣時，下方突然開始騷動，他往下一看，不僅有許多消防員和圍觀路人，還有一個正在充氣的黃色大氣墊。

張男當下百思不得其解，正當他還在好奇到底發生什麼大事的時候，突然間有公安從大樓內破門衝向自己，這瞬間他才知道，原來是路人經過時，誤以為他要輕生，急忙打電話報警，底下的人全是準備來救他的，「主角竟是我自己」。

大陸網友也紛紛留言：「烏龍總比真的出事好」、「沒想到吃的竟是自己的瓜」、「師傅綁了這麼多條安全繩，怎麼還會被誤認啊」、「還是要感謝熱情路人啊，這種善心不多了」。