ASML的DUV光刻機（圖／ASML）

荷蘭光刻機大廠艾斯摩爾（ASML）19日公佈2023財年2季度財報指出，營收成長主要來自於浸潤式DUV光刻機超出預期，尤其是中國大陸市場在DUV光刻機佔比較1季度大幅成長200％，「別人不要的都被中國買走了」。媒體人謝寒冰20日在《頭條開講》節目強調，由於美國祭出制裁措施，大陸會面臨一段製造精度不足的時期，但業界本就估計，大陸2、3年內就會成熟，美國在逼著大陸進步，刺激生產廠商進一步提升他的技術。

「美國的這種做法，一定逼使中國大陸的產業都變成一條龍！」謝寒冰表示，就是從上游到下游產業，他全部都會有，因為他隨時都可能面臨到要被你掐脖子的狀況，所以他不得不預做準備，即使不是很符合利潤的條件下，他還是必須去做這些事情。

謝寒冰提到，現在你去斷他這些機具、相關的生產設備，那你就是逼他自己做，這是很明白的一件事情。當然短期內他未必做得很好，但是現在很多行業缺的就是資金。過去他不需要國內生產，他可以跟外國買，所以國內生產就會受到排擠。

「那現在他向外國已經買不到了，當然資金只能轉移到國內這邊來，很多人會跟他買。」謝寒冰指出，也許他的機器不像國外的這麼好用，但是你也不得不將就著用，這樣也會刺激這些生產廠商，進一步提升他的技術，「等於你美國在逼著中國大陸進步！」

謝寒冰強調，未來會怎麼發展？二戰的時候曾經有一個狀況是，當時日本在戰前有一些工具機，日本本身做的精度不夠，他就從英國、德國這些國家進來。二戰爆發的時候，他全面被封鎖，他沒有這些工具機了，到戰爭後期就會發現，日本的砲彈、艦艇這些武器愈做愈爛。

「因為它的精度不足！中國大陸也會面臨一段這樣的時期！」謝寒冰直言，可是中國大陸的技術並沒有差那麼多，比如說像DUV這個東西，其實外界本來就估計，中國大陸大概2、3年之內就會成熟了。所以他在一些相對沒那麼高階的地方，他會先成熟，接下來DUV這些地方他能不能夠追上，就看他的發展速度如何，「所以我覺得現在就是一個競賽，看誰先能抵達終點！」