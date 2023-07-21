《金融時報》近日報導表示，美方官員要求台灣政府澄清賴清德「走入白宮」的言論。資深媒體人唐湘龍披露，《金融時報》這篇報導的記者跟2011年9月讓蔡英文痛不欲生的報導，是同一個記者，2011年9月《金融時報》的報導出來之後，蔡英文的選舉就崩盤了；唐湘龍認為，「這次又來了」，因此不要低估這篇報導！如果民進黨覺得這篇報導是空穴來風，那應該去向《金融時報》強烈抗議意圖影響台灣選舉！

賴清德日前在競選活動中聲稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論。不過，賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，美方高層並沒有為此向副總統賴清德團隊提出關切。外交部發言人劉永健也表示，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。

資深媒體人唐湘龍20日在《少康戰情室》分析，拜登現在最核心目標就是選戰要勝選，在此前提之下，一切為選戰服務，中美關係未來變化，不能破壞選戰策略，台灣選舉也不能破壞中美關係，這三層在邏輯上非常清楚。

唐湘龍直言，如果吳釗燮或是民進黨覺得這篇報導是空穴來風，那應該去跟《金融時報》抗議，向《金融時報》強烈抗議意圖影響台灣選舉、挑撥台美關係。因為《金融時報》這篇報導的記者跟2011年9月讓蔡英文痛不欲生的報導，是同一個記者，2011年9月《金融時報》的報導出來之後，蔡英文的選舉就崩盤了。

唐湘龍認為，這次又來了，因此不要低估這篇報導，《金融時報》過去傳達不是白宮，是美國國務院對台灣政策態度的精準度，絕對比吳釗燮的講話可靠100倍。「我不敢說百分百正確，因為裡面虛虛實實，可是一定事出有因」。

唐湘龍說，現在美國對於台灣、對賴清德的態度，8月中就知道了，賴清德過境的時候，看美國怎麼安排就曉得了。「我所理解」，唐湘龍披露，美方給台灣外交部門非常大的壓力，態度很簡單，「狗搖尾巴是對的，但你如果想要尾巴搖狗，你給我等著看！」

唐湘龍強調，賴清德是台獨金孫，大家都知道，賴清德一開始就要大家不要懷疑美國爸爸，已經夠肉麻了；把「走入白宮」當作是自己從政目標，抱美國大腿到這個樣子。美國當然知道賴清德抱美國大腿，可是把台獨和「走入白宮」畫上等號之後，美國就非要你說明白不可。