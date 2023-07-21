知名Youtuber咪妃擁有甜美臉蛋跟火辣身材，加上平時喜愛騎重機，被粉絲封為「重機女神」，2021年她無預警嫁人，隔年8月生下一名女兒「李小恩」，常分享育兒經，20日她表示某晚女兒哄了2、3個小時就是不睡覺，生氣罵了她，意外勾起兒時陰影，隨即情緒崩潰大哭。

咪妃表示某晚哄女兒睡覺一直失敗，感到非常挫折，便生氣地罵：「妳真的好吵，到底為什麼可以這麼煩啊？真的很讓人討厭耶」，此時突然回憶起媽媽也在她小時候說過同樣的話，這種被討厭的感覺深深影響著她：「之後我做了很多事情、行為，現在仔細想來，都只是想要證明，我還是被愛著、是被在乎的。」

咪妃坦言罵女兒時，突然意識到20年來埋藏在心中的不安，其實只是為人母親照顧小孩太累脫口而出的一段話，崩潰地抱著女兒打給媽媽大哭，並在說出真心話的同時跟媽媽和解：「我知道妳其實真的很愛我，就像我好愛我的女兒一樣，但是我們那個當下都好累好睏。」

文末，咪妃坦言十分感激女兒，表示總以為是自己牽著女兒的手認識世界、解答人生中的疑惑，但女兒如今還不會說話，就讓她學會跟過去和解，體會到「沒有人會比媽媽更愛自己的孩子」的道理，也因此看到一支媽媽對孩子哭吼的影片被留言斥責時十分心疼，想跟所有媽媽說：「你們都辛苦了，育兒是一輩子又苦又甜的課程，我們一起加油吧。」