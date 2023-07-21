伊拉克今天驅逐瑞典大使，以抗議一項在瑞典首都斯德哥爾摩焚燒可蘭經的計畫。這項計畫也導致數百人闖入瑞典駐伊拉克首都巴格達的大使館並縱火。

根據路透社，伊拉克政府在聲明中表示，伊拉克也召回駐瑞典代辦。

伊拉克國家新聞通訊社報導，伊拉克中止瑞典的愛立信公司（Ericsson）在伊拉克境內的工作許可證。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）則表示，伊拉克當局未盡責保護瑞典大使館，但使館員工安全無虞。

數名反伊斯蘭教的抗議者申請於今天在斯德哥爾摩的伊拉克大使館外焚燒可蘭經，獲得瑞典警方許可。其中一人6月曾在斯德哥爾摩一座清真寺外焚燒可蘭經，他是伊拉克移民。

這群抗議者用腳踢並破壞一本他們說是可蘭經的書，一小時過後離開現場，未點火燒書。在他們開始抗議到離開前，伊拉克決定召回駐瑞典代辦。（譯者：楊昭彥）1120724