23歲美國二等兵金恩日前越過兩韓邊境闖入北韓。針對北韓會如何對待金恩，美國陸軍部長今天表達深度關切，還說華府用盡全力跟北韓接觸，包括動用聯合國（UN）的溝通管道。

路透社報導，美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，目前還不清楚金恩（Travis King）為何越界進入北韓。但金恩本來將從南韓返美接受軍事紀律處分，沃梅斯承認，金恩有可能是擔心面臨陸軍進一步懲戒。

這是事發之後，沃梅斯首度公開評論本案。

沃梅斯還說，她未掌握任何消息顯示金恩支持北韓。

她在科羅拉多州的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）上表示：「坦白說，我很擔心他。…我擔心他們可能會怎麼對待他，所以希望把他帶回來。」

沃梅斯提及溫畢爾（Otto Warmbier）的案例。這名美國大學生隨團訪問北韓時遭囚禁17個月，2017年在昏迷情況下被送回美國，不久後就過世。

北韓對金恩的事件仍保持沉默。以前報導過美國公民遭到拘留的北韓國營媒體迄今尚未置評。（譯者：楊昭彥）1120724