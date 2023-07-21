目前正在北京訪問的季辛吉（Henry Kissinger），與包括中國國家主席習近平、中共中央外事辦主任王毅、李尚福等中國領導人與高階官員會晤。外界分析，北京利用季辛吉訪問，向華府喊話。

對於季辛吉的北京之行，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，白宮知道季辛吉與中國領導層會晤，也期待在季辛吉返美後了解會談狀況。

不過，柯比也指出，「不幸的是，一位普通公民可以與（中國）國防部長會面並進行溝通，但美國卻不行。這是我們想要解決的問題。」

他指出，這是為何美國持續努力重啟軍事溝通管道。因為當軍事溝通管道封閉時，在局勢高度緊張之際，誤判風險也會很高。美方絕對不樂見這種發展，絕對期望啟動軍事溝通。

在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣後，北京即片面中斷美中軍事交流。儘管美中高層最近互動頻繁，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）近期相繼訪中，但美中軍事接觸仍處於凍結狀態。

美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）18日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時曾表示，美方嘗試聯繫中國有關單位，但都被無視或拒絕，包括最近邀請中方參加8月在斐濟舉行的年度防長會議。（編輯：楊昭彥）1120721