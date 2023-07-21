華爾街股市主要指數今天走勢分歧。串流影音服務Netflix和電動車大廠特斯拉（Tesla）財報好壞參半，股價下挫，帶領那指走跌，但道瓊工業指數連續第9個交易日收漲。
道瓊工業指數上揚163.97點或0.47%，以35225.18點作收。
標準普爾500指數下跌30.85點或0.68%，收4534.87點。
科技股那斯達克指數重挫294.71點或2.05%，收14063.31點。
費城半導體指數大跌137.81點或3.62%，收3663.85點。（譯者：楊昭彥）1120721
華爾街股市主要指數今天走勢分歧。串流影音服務Netflix和電動車大廠特斯拉（Tesla）財報好壞參半，股價下挫，帶領那指走跌，但道瓊工業指數連續第9個交易日收漲。
道瓊工業指數上揚163.97點或0.47%，以35225.18點作收。
標準普爾500指數下跌30.85點或0.68%，收4534.87點。
科技股那斯達克指數重挫294.71點或2.05%，收14063.31點。
費城半導體指數大跌137.81點或3.62%，收3663.85點。（譯者：楊昭彥）1120721
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