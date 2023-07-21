英國威爾斯一名9歲女童，總是抱怨肘部疼痛，被家人帶去就醫，一查發現罹患白血病！之後她的媽媽看到女兒為了治療變得憔悴，不禁直呼「世界好像崩塌了」。所幸女童歷經漫長療程，順利戰勝病魔，14日康復出院，醫護對此也紛紛送上祝福。

根據《每日鏡報》報導，9歲的伊莎貝拉（Isabella Minney）2021年3月被查出患有白血病，讓全家人都非常擔心，其中媽媽茱莉亞（Julia）表示，女兒此前長期抱怨肘部疼痛，實在放心不下，就帶她去莫里斯頓醫院（Morriston Hospital）看診，後又轉送卡地夫（Cardiff）的醫療機構進一步檢查，才被確定罹癌。

談及當時全家人的心情，茱莉亞直言「我們的世界好像崩塌了」。接著伊莎貝拉開始漫長的療程，原本棕色的長髮在3週內掉光，臉部也變得浮腫，還需每日服用化療藥品和4週一次的靜脈注射治療，與此同時，身為媽媽的茱莉亞，更擔起照顧的角色，幫忙緩解全家人照顧女兒的疲勞，不讓家庭關係因此低迷。

慶幸的是，伊莎貝拉順利度過為期2年多的療程，並在父母和哥哥奧利弗（Oliver）的陪伴之下，成為首位於醫院兒科腫瘤部共享病房，敲響象徵「完成化療」鈴聲的病童，此舉也預告她將重返正常生活。另外，茱莉亞不忘代表家人，感謝幫助女兒度過難關、給予支持和理解的醫護，「如果沒有他們，我們真的不知道該怎麼辦。」

兒科腫瘤部專科護理師安吉拉（Angela Gallagher）透露，非常開心看到伊莎貝拉康復出院，對其他病患起到很大的激勵作用，因為她挺過漫長的療程，才能戰勝病魔。

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