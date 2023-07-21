美國阿拉斯加州一名43歲男子，當地時間7月11日去冰蝕湖旅遊，卻因乘坐的皮划艇翻覆，整個人墜入水底不幸溺斃。之後相關單位趕到現場，發現他掉落的頭盔上裝有一個GoPro相機，此起意外的細節才終於曝光。

綜合《紐約郵報》 、《時人》報導，保羅（Paul Rodriguez Jr.）去門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）附近的水域搭皮划艇，並用GoPro相機紀錄途中的景色，還分享照片到社群平台，結果他在最後一篇貼文寫下「前往冰川」，自此便失蹤多日。

之後相關單位發現，早在當天稍晚警方就接獲報案，稱在冰蝕湖附近看到一艘空的皮划艇，保羅的汽車也一直停在遊客中心未遭開走，外加有人目擊一名戴著頭盔，疑似是保羅的男子，拿著冰斧往冰川的方向走遠。

針對以上線索，當局推測保羅應是在門登霍爾冰川遊憩區附近失蹤。直到同月17日，搜救隊才找到一個裝有GoPro相機的頭盔，並被拍下的畫面震驚，原來失蹤多日的他，在搭皮划艇期間遇上強勁的水流，導致整個人墜入水底不幸溺斃。

警方指出，目前尚未尋獲保羅的遺體，正由搜救隊打撈當中。此外，保羅的兒子傑登（Jaden Rodriguez）透露，父親是很有才華的攝影師，喜歡槳板運動、釣魚、單板滑雪，於他的驟然離逝深感震驚。

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