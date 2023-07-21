英國北愛爾蘭一名網友抱怨，自家後院到處都是積水，原因是鄰居總是不把水龍頭關上，對方獲知此事後還表示，此舉是為了讓貓咪能喝到水，13年來都是如此，讓網友相當傻眼，「也許我才是那個有問題的人。」

根據《每日鏡報》報導，原PO在論壇Reddit指出，數月以來都會聽到鄰居的院子傳出水聲，後來發現自家的庭院、花圃和泳池總是莫名出現積水，結果他想找對方理論，卻驚覺自己似乎很少見過鄰居，就連上前敲門也總是得不到回應。

直到原PO某天回家，看到鄰居正好在門口準備下車，隨即喊住對方，詢問院子的流水聲究竟怎麼回事。不料，他隨即被鄰居投以狐疑的目光，直言「不，那只是浴室的水龍頭，我們讓浴室的水龍頭一直開著，已經13年了，這樣猫咪就可以自主喝水了」。

對此，原PO因為太過傻眼，只丟下一句「呃，好吧」，就沒再多言，事後他反倒因為鄰居的反應，開始懷疑是自己的不對，不免驚呼「也許我才是那個有問題的人」，也透露由於屋外的水聲實在太大，頓時萌生不想回家的念頭。

不過，原PO透露，自己仍會持續和鄰居溝通，期盼水龍頭盡早被關掉，同時猜測應是對方浴室連接戶外的水管爆開，導致自家庭院也跟著充滿積水，目前正在猶豫要不要投訴相關單位，「我不想和鄰居『開戰』，因為他們已經這麼做了13年，但畢竟是我發現了這個問題！」

另據《華爾街日報》報導，水管工理查（Richard Burke）表示，長期開著水龍頭不關，可能導致水管系統出現異常，包括排水口和水槽堵塞，造成積水溢流。

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