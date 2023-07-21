許多人見錢眼開，面對窮人和有錢人的態度截然不同，應該一視同仁才對。中國上海有一名男乘客，搭乘列車時買了2元（人民幣，下同）的礦泉水，並要了一份素食餐點，怎料遭到服務人員嘲笑「買便宜貨」，氣得他PO上網路爆料。

疑似領班的工作人員前來道歉。（圖／翻攝自微博）

當事人在列車上詢問工作人員，想要買一瓶2元的礦泉水，但對方態度冷漠，接著他還要了一份素食套餐，結果人員表示最便宜只有46元，甚至跟同事笑著用手比客人，取笑「要買便宜貨」，讓他相當不滿。

透過影片可見，乘客對女性工作人員表示：「買2塊錢的礦泉水，妳不要笑我，妳剛剛在笑我，跟妳同事在笑我」，並放話要投訴。對此，該名女性工作人員秀出自己的員工證，另一名女同事則呼叫了領班。隨後領班出面道歉，聲稱：「我代她們來給你解釋一下，給她個機會，她剛上班沒多久，也沒有什麼經驗，我們肯定回去也會批評教育的」，而畫面中清楚拍到，女性工作人員的姓名和工作資訊，顯示為上海華鐵旅客服務有限公司乘務分公司工作人員。

針對糾紛，上海華鐵旅客服務有限公司乘務分公司向《上游新聞》透露，公司正進一步積極了解處理中，如果情況屬實，將按照公司規範作出處分，此外中國鐵路上海局集團有限公司12306客服也回應，強調列車上的工作人員，是不允許辱罵乘客的，乘客如果發現類似行為，可以打電話投訴。

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