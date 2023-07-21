日本一名女職員小A（化名）日前宿醉上班，後來實在受不了就躲去廁所休息片刻，結果睜開雙眼，居然發現睡了2個多小時。在此期間，同事因為察覺她失蹤，進而展開搜索，意外驚動整間公司。

根據《livedoor》報導，小A只要在上班期間犯困，就會去廁所小睡5分鐘，如此一來，也不會因為不在崗位太久而引起注意。憶及事發經過，她由於在聚餐喝多了，隔天宿醉上班而精神不濟，此時一如往常到廁所補眠，後被一陣急促的敲門聲吵醒，立刻扭頭看了手錶，發現自己居然睡了2個多小時。

當時，門外同事著急大喊，「在嗎？妳還好嗎？」此時才剛甦醒的小A見狀嚇壞，火速找了一個理由搪塞，謊稱自己是「貧血暈倒」，外加宿醉造成的臉色蒼白，因此同事就也沒有懷疑，甚至送上關心，問她要不要早退回家歇息。

對此，小A表示，她事後被一股無形的罪惡感壟罩，「我再也不會在廁所裡小睡了，真的很對不起！」

更多 CTWANT 報導

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！