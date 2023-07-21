桃園市中壢區一名張姓男子，在「JD交友軟體」以「吳夢」為暱稱，引誘未成年少女小芸（化名）性交易，還威脅若不服從要求，就要在網上曝光對方的裸照。之後小芸勇敢報案，並為協助警員辦案赴約，打算將人活逮，結果直到被性侵得逞，警方才出面逮捕張男。最終，張男被桃園地院判處有期徒刑8年，該樁疑似警方疏忽，導致小芸慘遭性侵的烏龍案件也隨之曝光。

判決書指出，張男2020年11月3日於「JD交友軟體」以「吳夢」為暱稱，與時值13歲的小芸聯繫，除了引誘涉世未深的小芸，以1小時5000元的價碼性交易，還要求對方在對話期間，傳送裸露私密處的自拍照給他。

之後張男眼看小芸未赴約，居然多次傳訊恐嚇，要把先前得到的裸照發到臉書社團，讓對方心生畏懼。對此，小芸便向中壢警分局報案，後為協助辦案，決定以謊稱性交易約出張男，再讓事先埋伏的警方逮捕。

不料，小芸同年11月9日11時和張男在中壢區的某速食店碰面，卻遲遲未見警方到場，就被張男載往300公尺以外的路邊脅迫口交得逞。等到張男將小芸送回原本地點，此時晚到一步的警員才伺機將他逮捕。

桃園地院審理期間，張男分別被以誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、引誘使少年為有對價之性交未遂罪、脅迫使少年為有對價之性交行為罪，判處有期徒刑1月、8月、7年2月，執行有期徒刑8年。

中壢警分局指出，當時發現小芸被張男開車載走，立即追上實施逮捕，後續將深入了解經過，若有疏失會追究相關責任。桃園地檢署表示，小芸在此案偵查階段，並未提及已遭張男性侵一事，直至法院審理期間，對方的受害經過才被曝光；針對疑似警方大意，造成小芸身心靈蒙受損害，將於接獲判決書之後，確認相關事實與釐清警員有無涉及違法情事，以利進一步偵辦。

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