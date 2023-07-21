印度曼尼普爾邦（Manipur）2名庫基族（Kuki）婦女，日前被一群男子，強迫全裸於康波比縣（Kangpokpi）村落的大街示眾，期間除了遭不當對待，還被帶至田地性侵。後續相關畫面在網上曝光，引爆當局怒火，首席部長更直言，不排除以死刑作為懲戒手段。

綜合《The Wire》、《BBC》報導，隨著2名婦女被一群男子不當對待的影片傳出，後被證實此事發生於5月4日，也就是梅泰族（Meitei）、庫基族發生衝突隔天。另在曝光的畫面可見，2名婦女受到一群男子的脅迫，只能流淚並脫光身上衣物示眾，還被威脅若反抗就會沒命，更遭帶至田地性侵。

報導指出，梅泰族（Meitei）、庫基族5月爆發對立以來，至少有130人死亡、6萬人流離失所。如今時隔2個多月，當地土著部落領袖論壇（ITLF）以聲明怒斥，這些男子不顧2名婦女的哀求，執意伸手調戲、性侵，一舉一動無疑「令人作嘔」，還說事發前就有村莊被燒毀、2名男子遭毆打致死。

對此，曼尼普爾邦首席部長辛格（N Biren Singh），下令警方立刻採取行動，還說不排除以死刑作為懲戒手段，「我們的社會，絕對不允許這種令人髮指的行為。」婦女與兒童發展部門（Ministry of Women and Child Development）部長伊拉尼（Smriti Irani）表示，相關劣行應被極力譴責，所幸辛格已向她保證，將會不留餘力把犯嫌繩之以法。

針對此案，曼尼普爾邦首席部長辛格直言，不排除以死刑作為懲戒手段。（圖／翻攝自推特／@NBirenSingh）

婦女與兒童發展部門部長伊拉尼表示，辛格已親口向她保證，將會不留餘力把犯嫌繩之以法。（圖／翻攝自推特／@smritiirani）

另外，受害的2名婦女歷經可怕的折磨，直到15天後才報案。至於警方則將此案以綁架、輪姦和謀殺的方向偵辦，目前正在逐步確認犯嫌身分，且已逮捕其中一名男子。

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