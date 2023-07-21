馬來西亞一對新人，15日在當地度假村舉辦婚禮。事前女方媽媽特別設計在某個環節，要放出50隻白鴿營造浪漫氛圍，結果白鴿展翅高飛期間，不光到處排泄，還停在屋頂上不走，讓原本的驚喜變成意外插曲。

綜合《WeirdKaya》、《mStar》報導，馬國知名製作人艾妲（Datuk A. Aida），特地為女兒的人生大事，設計一個浪漫的環節，決定放出50隻白鴿讓這場婚禮具有紀念意義，不料人算不如天算，等到新人打開籠子，期待白鴿整齊飛向天空，卻看到當中的大多數都停在屋頂上或原地，還在私人度假村到處排便。

事後艾妲表示，起初自己想買100隻白鴿，後來改以每隻25令吉（約新台幣171元）的價格，砸下1250令吉（約新台幣8500元）購得50隻白鴿，「謝天謝地，賣家缺貨！ 我無法想像如果有100只鴿子在我度假村的屋頂上徘徊會是什麼樣子。」

經此一事，如今艾妲的渡假村變成一個大型鴿場，也沒有家人幫忙照顧白鴿、清理鳥糞，讓她頭痛不已，不得不計劃聘請專業人士善後，「我正在絞盡腦汁想找個人來抓這些鴿子，誰能抓到這些鴿子，誰就可以養牠們！」

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