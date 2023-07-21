新北市今日下午驚傳工安意外，一台重達33公斤的窗型冷氣從高處17樓掉落，擊中21歲黃姓女大生，當場傷重送醫搶救後仍回天乏術，家屬接到噩耗後心痛崩潰，難以接受這起悲劇事故。

事發當時，姐妹倆一如往常前往位在新店的汽車駕訓班前往練車，不幸在人行道等候公車時，慘遭一台冷氣從高處命中黃女頭部，當場癱軟昏迷，距離妹妹僅有一步之遙的姊姊，目睹全過程嚇到愣在原地，一度以為妹妹只是暈倒，直到民眾不斷請姊姊報案，姊姊回神看到散落一旁的冷氣殘骸，才驚覺是一場危險事故。

家屬指出，姐妹倆都是政大高材生，黃女一直將姊姊視為榜樣，卻在今日下午發生不幸，讓家屬非常難以接受這起悲劇事故。

而下午事發到現在，家屬對整起事故有許多疑問，認為業者無視工安危機，甚至截至目前都還沒收到業者的慰問，後續將會堅持提告業者，讓過世的黃姓女大生可以得到一個公道，也盼整起事故可以讓大家更重視工安處理。

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