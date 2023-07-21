新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，20日下午發生冷氣從17樓砸死人的意外，一對住在八里的姊妹當時等候公車準備前往新店駕訓班學開車，未料妹妹就被17樓墜落的冷氣機砸中不治，勞工局事發後前往稽查，民宅內部也意外曝光，副處長陳兆年指出，疑似未保持冷氣機牢穩，造成冷氣機墜落。

板橋發生冷氣砸死人意外，出事民宅內部曝光 。（圖／新北勞檢處提供）

《ETtoday新聞雲》引述勞工局勞檢處副處長陳兆年說法，依《營造安全衛生設施標準》第26條規定，「雇主對於置放於高處，位能超過12公斤‧公尺之物件有飛落之虞者，應予以固定」，施工單位在安裝過程中，疑似未保持冷氣機的牢穩，造成冷氣機飛落，砸死下方民眾。

勞檢處已勒令現場停工，而民宅內部意外曝光，該案因涉及違反職安法相關規定將依法處罰，最高可處30萬罰鍰。另本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。

回顧這起案件，當時，21歲黃姓女大生下午1點11分左右，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，不料，重達33公斤的全新直立式窗型冷氣竟從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象，而黃女的姐姐目擊全程，黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

另外，該社區警衛和住戶指出，工人施工時間不符合社區規範外，另管委會其實有明文規定靠公車站牌那一側外牆是不能裝設冷氣的，而該戶房東、工人明顯「雙重違規」。

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