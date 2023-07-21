繼英國在2021年2月申請加入CPTPP，中國、台灣隨後陸續在該年9月正式提出申請。歷經超過20個月的協商，英國今年3月獲11個既有成員經濟體一致同意、准允加入CPTPP，並於7月16日在輪值主席國紐西蘭主辦的CPTPP年度部長級會議正式簽署入會協議。

協議尚需經英國國會審查、政府批准等程序，其他成員經濟體也需各自依法完成國內程序。英國商貿部預估，協議將在明年生效實施。

商貿部近日發布多份文件，說明協議內容和執行細節、給產業界的指引，以及加入CPTPP的潛在利益和衝擊等，20日則發布「CPTPP會籍的戰略潛力」。

在這份文件，商貿部提到，正式成為CPTPP一員後，英國將可對其他經濟體的入會申請案表示意見。CPTPP採「共識決」；既有成員已明確表達，僅符合高標準的經濟體能入會。英國歷經嚴格的入會協商，為其他申請加入的經濟體立下先例。

商貿部指出，中國、台灣、哥斯大黎加、厄瓜多、烏拉圭和烏克蘭已正式提出入會申請，泰國、南韓和菲律賓則數次表達有興趣加入。關於有意申請加入的經濟體是否皆符合高標準、CPTPP所有成員是否已經或未來將就此問題達成共識，目前要下初步判斷「還太早」。

不過，商貿部強調，英國將致力確保已建立的標準「不會為任何新成員放鬆」，特別是與「市場扭曲行為」有關的部分。

商貿部提到，英國瞭解加入CPTPP的門檻有多高，以及「維持CPTPP高標準的重要性」。作為多邊協議，CPTPP具備通常僅見於雙邊自由貿易協定（FTA）的特性，包括深度自由化以及涵蓋廣泛領域，這是CPTPP獨樹一幟之處。

商貿部指出，部分國家有違反自由公平貿易原則的行為，包括經濟脅迫、不透明的補貼措施、強迫轉讓智慧財產權、透過法規刻意保護國內市場、強制以揭露軟體原始碼為市場准入條件等。相較之下，CPTPP以開放、透明為基礎；CPTPP的規則擴及越多經濟體，各項限制性的貿易行為就越難立足。

由於入會協議尚未生效，英國政府一向避免就個別申請加入的經濟體公開表示意見。18日在下議院有國會議員詢問政府對中國申請加入CPTPP的看法，商貿部主責國際貿易事務的副大臣賀德斯頓（Nigel Huddleston）答詢表示，英國還不是CPTPP正式成員，評論個別申請案因此並不恰當。

不過，賀德斯頓說，歷經兩年協商後，英國很清楚加入CPTPP的門檻有多麼高。