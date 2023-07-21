傳奇AV男優加藤鷹引退逾10年，終於重返幕前，他坦言已有5年沒有性生活，但「獅子永遠保持飢餓狀態」，如果有中意的女優，隨時可以提槍上陣，日前他測試手速，竟比過去還要快，證明寶刀未老。此次來台尋找接班人，他特別點名「廚師」這個行業，因為這個職業創造力豐富，且對於男女情愛一定有研究。

加藤鷹60歲時金手指可以「30秒193下」，現年64歲的他，來台後以計時器測試，20秒達160下，功力不退反進，加藤鷹豪氣說道：「金手指絕對不是用年紀判斷，有人20歲就不行了，沒什麼人可以跟我比！」

64歲的加藤鷹，金手指20秒可達160下，功力不退反進。（圖／侯世駿攝）

他表示10年多來持續保養，雖不像女生會塗凡士林，但一定會修剪指甲，「永遠處在戰備狀態，我是加藤鷹，應該要保持這個實力在，如果有女優讓我看上，我立馬就可以上」。

其實加藤鷹已有5年沒做愛了，「我也不會亂做愛，2012年離婚之後，我有交女友，後來對方離開我，這5年之間也沒去找其他對象」，雖有一段時間沒實戰，但他自信表示「獅子永遠保持飢餓狀態」，隨时可以應戰。他也分享保有活力的方法，「我會設一個假想敵，想去擊倒他，這樣才有辦法維持體力和精力」。

加藤鷹已有5年沒做愛了，但他自信表示「獅子永遠保持飢餓狀態」，隨时可以應戰。（圖／侯世駿攝）

日前他在推特發文，表示廚師這個職業最好色、性愛技巧最好，「廣末涼子的不倫對象就是廚師」，他認為音樂人和廚師是最容易有性幻想的人，「一般人煮飯要依賴食譜，專業廚師則要自己創作，他們為了喜歡的人做菜，想像力是豐富的，會做菜的人對於男女情愛一定是有研究的、會創作的」。

他此行的目的之一，是想尋找、培養男優和女優，傳授35年的經驗，「品牌要成名、進軍日本，就要有受歡迎的男優和女優，沒有大牌明星休想有機會，這次來不做出一些貢獻就白來了」，他笑說若是看到職業是廚師的人，一定要先留著。

加藤鷹認為廚師想像力豐富，對於男女情愛一定是有研究的、會創作的。（圖／侯世駿攝）

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