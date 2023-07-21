加藤鷹在日本曾有「性愛帝王」封號，他老實表示剛引退時很寂寞，還遭前經紀人偷走日幣2千萬元，雖然他以情趣相關商品開啟事業第二春，卻完全沒有人找他復出，直到台灣遞來了邀請，加藤鷹以中文「放馬過來」展現企圖心，並以大前輩的身份分析女優要有何特質才能爆紅。

引退的前3年，加藤鷹感到孤單又寂寞，雖然有些綜藝節目邀約但並不多，「這時發生了一件挺丟臉的事，前經紀人把我的錢偷走了，當時在日本引起一陣騷動，也讓退休3年多的我生活出了一點狀況，對人產生不信任感。」他被偷走2千萬日幣，數目不小，但因錢已被花光，討不回來，便不再追究。

若是發現資質好的AV女優，加藤鷹不排斥重返男優之列。（圖／侯世駿攝）

退休後他接不到任何與情色有關的工作，直到被邀請去演講，才發視自己被視為成功人士，於是他展開事業第二春，銷售和業界有關的產品，情趣用品甚至賣到絕版。只是這些年來，日本沒人找他復出，想要回到業界栽培後進是不可能的事情。

雖然如此，加藤鷹仍很關心日本AV產業，他直言管理方式需要改變，「為了防治性騷，演員在現場是分開的，導演一喊開始就要做愛，沒辦法培養感情，怎麼培養出好的男優女優呢？」而且片子拍完後還要等半年，沒有任何人有意見再送審上架，因為這個關係很多人嫌麻煩不願入行，「色情產業一旦被限制就很難發展」，加藤鷹再舉例：「像是怕盜版所以無法從國外無法刷卡，這讓大家變得比較辛苦。」

具有偶像特質的AV女優才能成功，例如三上悠亞。（圖／翻攝加藤鷹推特）

就在加藤鷹為年輕工作者憂心的時候，他接到了SWAG邀約，「即便要我再脫光光跑出來，為了救人我願意」，他沒多想立刻決定接受挑戰，並脫口中文「放馬過來」宣示決心。

他想從事企劃或製片，也不排斥重返男優之列，「台灣和香港都有好的製片和導演，腳本也好……這次來看也想看看SWAG女優，有沒有可在亞洲爆紅的新人，有的話是可以為她重操舊業的」。

直到被邀請去演講，加藤鷹才發視自己被視為成功人士。（圖／翻攝加藤鷹推特）

至於女優要具備何種條件才能走紅，加藤鷹說：「日本宅男和AV粉絲看台灣女生，還是以看『偶像』為主。」他認為台灣和香港的輿論很驚人，可以創造也可以毀滅一個人，譬如三上悠亞在台灣很受歡迎，但在大陸被形容為AKB的敗將，目前只有蒼井空可以去大陸打天下，還被尊稱為老師，而波多野結衣則是被冠上「暗黑林志玲」後知名度大漲，「很難講要什麼條件才能變明星，不過AV女優在宅男心中，還是要以『偶像』被看到才可能成功」。

更多 CTWANT 報導