財政部關務署基隆關2018年連破大案，分別抓到109把槍枝和710公斤K他命，寫下海關史上最大走私紀錄，但連續在兩案擔任夜勤主任的稽核蔡俊華卻未得到2大功最高榮譽，甚至在毒品案中連一支嘉獎都沒分到，老海關則認為他表現太過恐已「功高震主」，「做掉」其功獎是想殺雞儆猴，「避免大家以後抓得太認真」。

據了解，在2018年4、5月，基隆關連續破獲大型毒品和槍枝案，而打完輝煌的戰役後，關務署開始針對有功人員敘獎，蔡俊華在槍枝案擔任夜勤主任，被關務署列為首功，關務署除將他呈報2大功獎勵外，也認為同查此案的楊姓和何姓關員也有功勞，應各獲一次2大功專案獎勵。

海關利用X光機檢驗，3次掃描才在注塑機中發現大量槍枝，成功阻止武器走私進入台灣。（圖／報系資料照）

「我自己就是首功，怎麼會介意同仁共享榮譽，但銓敘部那邊卻用一紙公文駁回我的努力。」蔡俊華憤憤表示，銓敘部認為功獎重複計算，要求只有2人可記2大功，關務署則在召開考績委員會決議後，讓楊姓和何姓關員各記2大功，他則只得到1大功，K他命案更是連一支嘉獎都沒有。

蔡俊華提到，楊姓關員的記獎理由，是關務署認為他在3000多張艙單中，精準抓出此單有問題，何姓關員則是帶隊翻查貨櫃，並從複雜儀檢圖中鎖定槍彈藏放位置，其辛勞不言而喻，但關務署其實早已有大數據用貨物種類、重量和進口國家等去排查可疑艙單，那張單子是經數據排查而「跳出來」，並非楊員自行發現，何員更是直到從頭到尾都聽他指揮，難以接受兩人的功獎最終竟超過他。

更讓蔡俊華氣憤的是，他屢建大功非但沒有遭到拔擢，還於同年9月被平調到海務課，主要工作內容是負責海務課業務，並督導儀檢一二課，從此遠離查緝第一線，他這才驚覺自己遭到冷凍，決定提告以捍衛自身權益。

而高等行政法院認為關務署有權決定功獎，法官更認為蔡男身為公務人員，應有報獎可能會被依法刷掉的心理準備，法院認為關務署重新審查的程序無瑕疵，區別蔡男3人貢獻度也明確具體，一審判決蔡俊華敗訴。

「我自己受委屈可以想辦法討回公道，但沒想到有同仁也因為我遭到牽連。」蔡俊華含淚表示，此事件在基隆關傳得沸沸揚揚，有人認為他是蓄意搶功，也有人事人員認為他的確蒙受不白之冤，試圖為他爭取權益，最終卻遭調離人事單位，他也是此時才驚覺自己恐遭針對，他目前正上訴到最高行政法院，希望司法能還他公道。

海關與刑事局在2018年共同合作破獲大型槍枝走私案，時任內政部長葉俊榮還特地前往表彰有功人員。（圖／報系資料照）

「可能是想殺雞儆猴吧，讓大家看看抓毒抓槍的大英雄最後是何下場？」不願具名的海關人員苦笑表示，海關的水「一直都很深」，除了跟外面的私梟鬥智鬥勇外，還得防範通外鬼的內神，而每一起走私案背後都藏有大量利益，恐是想藉此壓制積極查緝之風，避免同仁「太認真」反而造而「困擾」。

基隆關副關務長張世棟表示，在槍枝和毒品案件中蔡俊華都擔任夜勤主任，屬於「被動接受」關員呈上的可疑艙單，海關也肯定他付出的努力和辛苦，槍枝案予以一大功獎勵，毒品案則有20多人提報敘獎，但因功獎分配，予以當時篩選艙單和查看X光的2位科員小功，其他同仁則是在考績上註記優異表現，其他同仁則對此獎勵沒有異議。

至於蔡俊華在連破大案中被調走，張世棟則表示，他當時在稽查組已任職3年，而海關在人事調度上有防弊規定，會看機關業務需求調整，這才將他調至機動稽核組，而該組工作也具查緝機能，絕無將他冷凍，也尊重他尋求行政救濟，目前他的訴求已被高等行政法院駁回，如今在等待最高行政法院判決。

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