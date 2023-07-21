外資圈人士指出，台積電股價受下修財測衝擊，21日開低機率高，但無論是CPU、GPU、AI加速器、特殊應用晶片（ASIC）都需要台積電，其AI事業營收將高速增長，接下來就看市場多快可以將利空消化完畢，轉而反映AI利多。

回顧台積電上一次法說會下修全年營收財測時，摩根士丹利就認為「還不算利空完全出盡」，當時引起不小討論，台積電本次一如多數外資預料般又下修全年展望，大摩直言，這次確實有壞消息利空成真的感覺，且法說前也廣為市場所預期，更重要的是，現在就是邏輯半導體產業循環的谷底，第三季庫存天數將較上季下降，基於台積電為關鍵AI受惠股，股價回跌反而提供更佳進場點。

中信投顧指出，鑑於全球消費性電子需求未明確復甦，加上3奈米製程對毛利率產生壓力，使台積電短期營運蒙受下修風險，然台積電仍掌握AI運送晶片商機，看好長期營運動能。整體而言，AI增長難掩其餘應用近期疲軟，下調股價預期價至605元，待基本面利空沉澱再行介入。

考慮到營運前景下修因素，凱基投顧將推測合理股價由716元降至658元，惟強調仍持續看好台積電長線優勢，給予「買進」投資評等。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則指出，台積電預期將CoWoS產能倍增以因應AI需求，且研判供需最快也要2024年底才能達到平衡，這意味亞洲AI相關族群的多頭交易熱度，將會延續下去。

外資圈過去一個多月以來，陸續下修台積電第三季營運展望，營收季增率估計僅9％～10％，最終對照台積電給出第三季財測中位數為季增9.1％，外資預測完全命中。不過，台積電給出的單季毛利率預期介於51.5％～53.5％、營業利益率介於38％～40％，則遜於外資圈估計值。

台積電雖二度下修全年營收預期，從衰退中個位數百分點下修到年減10％左右，然外資圈早就預料台積電全年營收展望將調降，高盛、摩根士丹利、摩根大通證券等都估計台積電2023年營收財測可能下修為年減高個位數百分點，野村證券更在法說前將預期降至恐衰退1成。如今看來，外資對台積電的保守展望了然於胸，確實已為市場打了數劑預防針。