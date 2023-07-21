今天氣與昨天類似，台東及恆春半島有零星降雨，其他地區白天多雲到晴，午後有雷陣雨，尤其中南部及各山區容易出現局部大雨，下雨時間較長。菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓預估在今白天增強為輕度颱風杜蘇芮，中央氣象局預測路徑明顯往北調整，颱風侵台機率提高。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今大氣不穩定，午後仍有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣；各地氣溫：北部24至36度、中部23至36度、南部24至36度、東部22至37度。

周六、日（22、23日）水氣減少，花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨，山區及部分平地午後仍有雷陣雨；下周一、二（24、25日）颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始影響台灣，迎風面花東、恆春半島降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨；下周三、四（26、27日）天氣得視颱風動態而定。

吳德榮指出，準杜蘇芮預測路徑明顯往北調整，不確定性範圍很大。最新歐洲模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

美國模式模擬也向右調整，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣。吳德榮表示，以目前模擬路徑而言，侵台機率有提高的趨勢，但不確定性很大，模式仍將繼績調整。