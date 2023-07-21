美股今天走勢出現差異，台積電受昨（20）日法說影響，ADR跌5.05%、最後收在97.86元；另Netflix跌8.41%，收437.42元；特斯拉跌9.74%，收262.90元。
而在美股方面，道瓊工業指數上升163.97點(或0.47%)，收35225.18點。標準普爾500指數跌30.85點（或0.68%），收4534.87點。那斯達克指數下跌294.71點(或2.05%)，收14063.31點。費城半導體指數亦跌了137.81點（或3.62%），收3663.85點。
美股今天走勢出現差異，台積電受昨（20）日法說影響，ADR跌5.05%、最後收在97.86元；另Netflix跌8.41%，收437.42元；特斯拉跌9.74%，收262.90元。
而在美股方面，道瓊工業指數上升163.97點(或0.47%)，收35225.18點。標準普爾500指數跌30.85點（或0.68%），收4534.87點。那斯達克指數下跌294.71點(或2.05%)，收14063.31點。費城半導體指數亦跌了137.81點（或3.62%），收3663.85點。
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