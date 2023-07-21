分局偵查隊等單位查獲重達15公斤的海洛英及安非他命毒品，毒品以布丁包裝混充。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

分局偵查隊等單位查獲重達15公斤的海洛英及安非他命毒品，毒品以茶葉包裝混充。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局竹南分局偵查隊查緝毒品案中大獎！竹南分局與苗栗憲兵隊、新竹縣警竹北分局等單位共同查辦1名張姓毒販，前往竹北市張嫌藏匿大樓搜查時，在張嫌住所內發現牆邊堆放一堆茶葉及布丁粉包裝物品，警方好奇拆開茶葉及布丁粉包，赫然發現裡面全是毒品，包括重達1公所多的海洛因，以及13公斤的安非他命，當場讓辦案幹員驚喜不已，直呼中大魚了。

竹南分局偵查隊日前接獲線報，指稱專在新竹縣竹北地區活動的張姓犯嫌，疑似經手銷售大量毒品，偵查隊幹員積極蒐證後，鎖定張嫌藏身及置放毒品處所，位於新竹縣竹北市某大樓內，遂向新竹地院聲請核發搜索票後，7月19日，會同苗栗憲兵隊及新竹縣警局竹北分局共同前往執行搜索。

幹員們順利進入屋內控制張嫌後，見到牆邊堆放多包茶葉及布丁粉，幹員們原本沒有意會到是什麼東西，但因憑經驗研判現今毒販都會利用茶葉或是咖啡等包裝來掩護，當場仔細拆開查驗，赫然發現竟全是毒品，警方經過清點，現場共有海洛因34包，重達1.266公斤，另外，安非他命共13大包，全重高達13公斤，幹員心中驚喜直呼中大魚了。

警方經將張嫌連同毒品、現場另查扣電子磅秤、點鈔機、現金17萬元等證物帶回偵詢，並全案依毒品條例移送新竹地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

警方表示，張嫌持有所持有如此大量的毒品，初估市值達5千萬元以上，可供上萬人施用，若流入市面，恐嚴重危害民眾健康，為防制毒品流入市面破壞社會秩序與影響民眾居住安定，竹南分局將持續對毒品犯罪刨根溯源，並呼籲民眾如有發現出入複雜或可疑為毒品之場所，可向警方報案，共同維護社會治安。

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