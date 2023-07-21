隨著IT科技日新月異及網路普及，所有企業均面臨日益嚴峻的資安風險及挑戰。永豐餘表示，資安管理要做到「軟硬兼具」，軟是指人員安全意識，硬則是包括設備跟科技，兩者均為資安防護關鍵。

對此，永豐餘內部已成立資安管理平台、設置資安長，擬定資安治理執行計畫，定期向董事會報告，就精進資安政策、管理與技術等層面與時俱進，並建立全天候監測機制、集團資訊與威脅情資共享機制，不定期產出資安新聞報，提升員工資安意識及對資安事件敏感度。

永豐餘表示，此次與調查局簽署合作備忘錄、建立共同聯防機制，分享資安情資，未來若發現公司外部有惡意探測意圖人士，將通報法務部調查局共同聯防。若調查局獲悉駭客組織有新探測意圖、攻擊行為等案例，也將分享資安情資及防護建議給永豐餘。

永豐餘期盼透過公部門與私人企業共同從源頭阻斷駭客攻擊，推動資安演練及暢通雙方通報應變管道，並在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警，有效防堵、保障企業經營安全，共同提升台灣資安防禦量能。