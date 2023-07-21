有「最美里長」稱號的新北市永和區永福里長陳紫渝，近日被爆與警員前往平價旅館開房間，引發關注。有民眾好奇，里長沒有領薪水，為何還一堆人搶著當？許多網友直言「沒有好處誰要當？」甚至有知情網友透露，他們家那邊的里長當了十幾年，「房子有3間、車子有5台」。

陳紫渝先前曾在《木曜4超玩》節目中提到，其實里長沒有薪水，只有每個月領一筆事務費，原本是4萬5千元，現在調漲5千變5萬元；不過這筆錢除了支付里辦公室租金，還要打點雜費及里民服務，幾乎所剩無幾。

一名網友在批踢踢發文指出，里長雖然有給事務費，但又不能放到自己的口袋，租辦公室也只能從事務費出，「如此克難的里長為什麼還有人要當？太聖人了吧！」

許多網友都認為沒好處誰會想當，「為了從政，沒背景的只能這樣從里長開始」、「重點不是薪水，是背後那些不能說的」、「檯面上有5萬，檯面下不好說」。

也有網友透露，「好處很多啊，我嫂子就里長，沒好處誰花那麼多錢去選」、「我這裡的里長當了十幾年，房子3間、車子5台。」