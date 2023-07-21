前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）捲入不倫戀請辭獲准，然而，風波並未就此平息，Kolas昨（20）日指控同黨立委陳瑩為選舉泯滅人性，捏造不倫爆料。對此，資深媒體人單厚之直言，陳瑩選過多次立委，原住民實力比Kolas強非常非常多，Kolas根本威脅不到陳瑩，並直呼對於Kolas說法「真的完全完全看不懂」。

Kolas昨在臉書提到，做為政治人，可預期在野黨為求選票見獵心喜，打擊政敵不擇手段，但陳瑩帶頭殘殺，計畫性地鼓勵原告，扭曲對話脈絡，餵稿周刊，令人不寒而慄。Kolas強調，她從未爭取參選2024立委，多年來不想與陳瑩為敵，而據親友與支持者轉述，陳瑩從未停止對她諸多莫名其妙的攻擊，包括散布不實又不堪的男女關係謠言。

對此，單厚之昨在政論節目《關鍵時刻》中提到，Kolas現在的指控只能證明陳瑩後面有搧風點火，並不能證明這事是陳瑩主導的。

單厚之也質疑，陳瑩有什麼道理陷害Kolas？並認為兩人雖然都是原住民，但陳瑩已經選過多次立委，原住民實力比Kolas強非常非常多，Kolas選不上，反觀陳瑩選立委一直都沒有問題。單厚之認為，Kolas威脅不到陳瑩，陳瑩沒事搞她幹嘛？並直呼對於Kolas說法「真的完全完全看不懂」。

對於Kolas的指控，陳瑩目前仍未對外回應。