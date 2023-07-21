女星Melody殷悅（本名劉恭顯）婚變案有新動向，前夫吳育奇19日已委託律師提出「離婚協議無效」訴訟，內容指出不滿Melody奪上億房產還逼簽離婚協議書，甚至大罵吳育奇，風向逐漸轉成「Melody奪房貪財」。不過，女律師李怡貞昨（20日）發文力挺Melody，得到大批網友認同，連女星郁方都按讚。

Melody月初無預警宣布離婚，外界以為是好聚好散，想不到卻爆出夫妻倆對財產分配沒共識，Melody要求現在居住的吳興街2戶及美國豪宅，粗估上億的房產要歸她所有，態度相當強硬，不給吳育奇協調的空間，徹底惹火男方親友，據《三立新聞網》報導，Melody曾嗆吳育奇：「如果在合約上的條款你沒有辦到，我就告死你！」

由於Melody螢光幕形象知性、優雅，與爆料中提到的相差甚大，讓不少人跌破眼鏡，風向悄悄改變，不過律師李怡貞站在Melody這邊，認為她要求房產相當合理，「大家很容易陷入一個邏輯謬誤，有風向開始說女生總是貪財愛錢，拿那麼多房產….blah blah。但是都已經要離婚了，不跟你談錢難不成還繼續談感情？」更在留言區補充：「錢總是不嫌多，而且這個跟愛不愛買名牌包無關吧？！」、「男人會背叛你，狗跟包包不會。」

此文一出，不少人表示認同，去年離婚的主播高毓璘直言：「其他不說，光是生小孩這趴，就值得拿到應得的。」李怡貞附和：「是的，而且最後也還是孩子的，計較什麼鬼」，另一名女網友則表示：「大部分女人貪財是為了想要養小孩後顧之憂的安全感，難不成要倒貼養軟飯啊，學日本男人把整個月薪都給老婆，台灣男人要加油」，李怡貞回覆：「男人腦波弱化都會被外在的感情影響，保護原生家庭子女很正常。」也有人說吳育奇既然簽名了就別翻供，以及要他思考是否曾虧待Melody才會被算那麼清楚，「她付出的代價是青春、時間還有精力，你用錢來買單是剛好而已。」