天后李玟月初輕生驟逝，享年48歲，噩耗傳出後讓人難以置信，二姐李思林也扛起處理後事的重責大任，告別式預計本月31日舉行，隔天8月1日進行火化，如今李玟的訃聞曝光，與她早已分居的老公Bruce、兩名繼女的名字並未出現在訃聞，似乎透露出李家人對他的種種不諒解。

香港報紙今(21日)刊登出李玟的訃聞，喪禮時間是7月31日下午4點，於香港殯儀館一樓大堂舉行設靈儀式，當天晚上6點到10點開放給歌迷祭拜，隔天上午10點30分於大殮後出殯，正式送別李玟最後一程，只見訃聞以兩位姐姐李秋林、李思林的名義刊登，還包括姊夫何錦麟，不過卻獨漏李玟老公Bruce與兩位繼女的名字，似乎透露出李家人與他的關係早就出現裂痕。

李玟訃聞未出現丈夫Bruce的名字。（圖／微博）

Bruce多次被狗仔拍到與其他女子過從甚密，與李玟逐漸濃情轉淡分居，據悉，李玟原先七月要正式辦理離婚手續，無奈放不下這段感情，始終未能狠斬這段婚姻，導致病情加重做出憾事，而她生前立下的遺囑就是將財產全留給母親管理，老公Bruce可能分不到半毛錢，根據《三立新聞網》報導，Bruce對此狀況相當不滿，質疑李玟遺囑可能造假，有意找律師推翻。

先前有報導指出二姐李思林希望能設立紀念碑或紀念館，家屬也會提供相關遺物，讓所有人能隨時緬懷這位一代歌壇巨星，更透露已去函香港政府，也希望台灣文化部能協助，更透露得靠粉絲連署與籌劃來加速這件事的進度，讓李玟能永存所有人的心中。

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