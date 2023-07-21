星宇航空此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行、統籌主辦銀行另有台銀，在華銀、兆豐銀、台中銀、輸銀、合庫、一銀、玉山銀等金融機構踴躍參與下，超額認購達153％，最終以80億元結案，顯見銀行團對星宇航空營運與未來發展給予高度肯定與支持。

星宇航空以「精品航空」定位，從制服、LOGO、機艙環境設計、香氛環境及與知名餐飲合作等服務，提供乘客全新「五感體驗」。星宇航空4月開闢美國洛杉磯航線，與當地MLB道奇隊及NBA快艇隊簽訂航空合作夥伴，獲得市場正面迴響，並帶動亞洲區域航線成長。

星宇航空此次訂購的2架空中巴士A350-900，為星宇航空主力機型之一，預計第四季正式投入中長程航線，將為星宇航空拓展航網帶來重大助益，並大幅增加航機運能及派遣彈性，提供往返北美及亞洲的旅客更精緻安全的飛行體驗。

A350-900為空中巴士新世代中大型超長程廣體客機，機體70％以先進材料打造，包括54％碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，機體重量大減使飛機效率大幅提升，較同級傳統客機減少逾25％燃油使用量及碳排放量，可降低環境及氣候影響，達成永續發展目標。

彰銀指出，星宇航空經歷3年疫情考驗未停下腳步，仍依計畫開闢亞洲各航線，並完成各項軟硬體建設，包括先進的訓練設備、維修棚廠及保稅倉庫等硬體基礎建設，以及持續培訓人才、取得各項認證等。

彰銀表示，上述作為充分展現星宇航空董事長張國煒對航空事業的使命感與堅持，並帶領星宇航空穩健成長，對公司營運有十足正面助益。彰銀將持續扮演扶植企業角色，對於殷實經營企業給予最大支持，並與客戶攜手推動低碳轉型，共同創造永續願景。