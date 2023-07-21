TrendForce研究副總范博毓指出，進入第3季後，TV面板採購動能持續增強，整體採購動能仍可維持增長趨勢，預計將季增7~8％。在需求增長下，面板廠對漲價的信心也更充足，對於第3季力拚電視面板轉虧為盈的態度也更加堅定，因此會持續推升TV面板價格，TV面板價格漲勢可望延續。目前預期7月TV面板價格32吋上漲2美元、43吋上漲3美元、50吋與55吋分別都上漲6美元、65吋上漲7美元、75吋上漲8美元。

MNT面板接續前幾個月的價格的調漲，各家面板廠在7月份依然釋放持續調漲價格的想法，不過目前商務機種市場需求依然疲弱，只有消費機種市場需求較活絡，因此預期以消費性機種為主的品牌或是規模較小的二三線品牌被調漲的機率較高，同時價格上漲的幅度預期也不會太大。目前預期7月份MNT面板價格，Open Cell產品調漲約0.2~0.5美元不等。模組產品上，21.5吋、23.8吋都調漲0.2美元，27吋仍維持持平。

NB面板方面，進入第3季後，面板廠開始釋放調漲NB面板價格的想法。不過若以面板出貨來看，第2季品牌客戶在庫存逐漸去化下，加大面板採購需求，出貨季增超過30％，反而是進入第3季後，品牌客戶對於下半年的需求抱持較謹慎的態度，面板出貨預計季增僅約3％，因此預期與面板廠在價格調漲上仍將有一番角力。目前可以觀察到低階TN產品無論是HD或是FHD機種的需求都較高階IPS機種需求好，因此預期品牌客戶多半可接受TN面板價格微幅上漲。目前預期7月份NB面板價格，主流尺寸14吋與15.6吋TN機種價格可望微幅上調0.1美元，至於IPS機種則仍維持持平水準。