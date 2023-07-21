楠梓電因近期股價漲多，應主管機關要求公布6月自結數，由於6月逢一季認列一次楠梓電持股約12.8%滬士電投資收益，讓楠梓電的6月獲利在業外挹注下，總算單月有賺錢。
楠梓電自結6月稅前盈餘為1.4億元，年減16%，稅後盈餘為1.3億元，年減3%，單月每股盈餘為0.72元。
雖然在業外挹注下，楠梓電6月轉虧為盈，但第2季合併營收9.42億元，本業恐持續虧損，整季來看，亦難擺脫虧損谷底。
楠梓電表示，目前客戶需求疲弱，保守看待第3季營運，可能要到第4季才有機會慢慢好轉。
PCB廠楠梓電(2316)因6月認列轉投資滬士電第2季一次性投資收益，單月稅後盈餘為1.3億元，年減3%，單月每股盈餘為0.72元，不過受本業持續虧損影響，楠梓電第2季預期仍難擺脫虧損谷底。楠梓電表示，目前客戶需求疲弱，保守看待第3季營運，今年下半年本業能否擺脫虧損仍待觀察。
楠梓電因近期股價漲多，應主管機關要求公布6月自結數，由於6月逢一季認列一次楠梓電持股約12.8%滬士電投資收益，讓楠梓電的6月獲利在業外挹注下，總算單月有賺錢。
楠梓電自結6月稅前盈餘為1.4億元，年減16%，稅後盈餘為1.3億元，年減3%，單月每股盈餘為0.72元。
雖然在業外挹注下，楠梓電6月轉虧為盈，但第2季合併營收9.42億元，本業恐持續虧損，整季來看，亦難擺脫虧損谷底。
楠梓電表示，目前客戶需求疲弱，保守看待第3季營運，可能要到第4季才有機會慢慢好轉。
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