死亡率幾乎百分百的「胰臟癌」確診時常已是晚期。醫師指出，糖尿病是造成胰臟癌的高危險因子，高達8成的胰臟癌病患都有「高血糖」症狀。除了糖尿病患者外，胰臟癌的高危險族群還包括抽菸、喝酒、肥胖／缺乏運動、喜歡高動物性油脂、胰臟結構異常、有胰臟癌家族史等，最好能及早接受篩檢。

胃腸肝膽科醫師林相宏在其臉書表示，一名60歲病患無不適症狀，罹患糖尿病長達幾十年，但未能控制得宜，某次接受胰臟內視鏡超音波後，意外發現0.5公分的「極早期胰臟癌」。

他表示，糖尿病是造成胰臟癌的高危險因子，高達8成的胰臟癌病患都有高血糖的症狀。糖尿病又好發於50歲以上、較肥胖的人，這類族群又跟胰臟癌的風險族群重疊。50歲後若突然得到糖尿病，有1%可能是胰臟癌引起。糖尿病與許多癌症相關，如肝癌、大腸癌、乳癌等，但糖尿病對於胰臟癌而言更加危險。

除了糖尿病患者外，林相宏表示，還有幾類高風險族群務必要留意有無罹患胰臟癌，包括抽菸、喝酒、肥胖／缺乏運動、喜歡高動物性油脂、常吃紅肉或是加工肉品，缺乏蔬果等膳食纖維、胰臟結構異常、胰臟癌的家族史，均為胰臟癌的高危險族群，最好及早接受胰臟癌篩檢。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。