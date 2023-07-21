民眾黨發言人陳智菡18日透露該黨2024總統選戰內參民調，數據顯示民進黨參選人賴清德有34.5%支持度、民眾黨參選人柯文哲占25.6%、國民黨參選人侯友宜僅僅只有12.6%。對此，侯友宜競辦副執行長謝龍介透露，根據國民黨的內參民調，侯友宜有出現回升，並非像外面很多民調顯示的數字。

謝龍介昨（20）日在節目《新聞面對面》時透露國民黨內參民調，指賴清德從最早的40%掉下來，維持在34%到38%的階段，就一直停在附近，等於說有一個天花板一樣；柯文哲也是從一次爬到第一名後掉下來，大概維持在25.6%左右，至於侯友宜現在差不多在19%、20%左右，「這個起來就是一個翻轉，經過這個翻轉，後面就有無限可能。」意指侯的民調數字並沒有像民眾黨內參民調那麼低。

然而媒體人黃光芹卻批評，龍介的嘴都能把死的說成活的，現在開始說民調不準，謝龍介習慣都用內心的經驗，講得侯友宜好有希望，然而實際上現在國民黨中央死都不換侯，但「不換侯後面會變成棄侯，怎麼棄侯，就是這次還有個柯P，民調顯示非綠共主就是柯P。」黃光芹更強調，2024藍、白、中間未表態會重演棄保，他們是可以接受柯P的。

對於黃光芹的質疑，謝龍介則回應，每一份民調，包括民眾黨民調，侯團隊都會參考，三個月前侯友宜民調41%，我們也沒有說「柯P你不要選了，準備回家了」，當時也是有6成的人想要政黨輪替，民調在起起落落過程當作一個參考，真正講白了，73個區域立委選區，那如果民眾黨今天覺得都可以上，那就遍地開花了，提一個候選人沒那個簡單，連民進黨、國民黨在某些選區都會有找不到人的情況出現。