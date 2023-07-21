周四收盤，道瓊指數漲163.97點或0.47%，報35,225.18點。標普500指數跌30.85點或0.68%，報4,534.87點。那斯達克指數跌294.71點或2.05%，報14,063.31點。費城半導體指數跌137.81點或3.62%，收在3,663.85點。

除了特斯拉和網飛大跌，周四發布的經濟數據顯示美國勞動力市場仍然緊俏，這意味著聯準會為了抑制通膨，可能需要將利率調升得更高，且高利率可能需要維持較長時間。受此影響，美國債息上揚，亦給科技股帶來壓力。

標普500指數11大類股以公用事業股漲1.85%，表現最佳；其次為醫療類股漲1.65%。非必需消費類股跌3.40%，跌幅最大；其次為通訊服務類股跌2.48%、科技類股跌2.04%。

商業軟體公司思愛普（SAP）下修全年雲端業務營收展望，在美掛牌股票大跌6.34%，以及全球晶圓代工龍頭台積電二度下修全年營收預測，其ADR跌逾5%，亦使科技股承壓。

截至周四上午已有77家標普500成分股公布業績，根據Refinitiv的數據，第二季企業盈餘估下滑7.9%，較本月初預估的下跌5.7%悲觀。

美國交易所成交量總計為111.6億股，過去20日全日均量為106億股。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.53：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.88：1。

標普500指數有32檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有67檔創新高、71檔創新低。