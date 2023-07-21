陸俄北部·聯合-2023演習開幕日本海秀肌肉。圖為中國海軍齊齊哈爾艦艦載直升機起飛警戒。（新華社）

陸俄北部·聯合-2023演習開幕日本海秀肌肉。圖為中俄雙方艦艇編隊航行。（新華社）

新華社21日報導，「我宣布，『北部·聯合-2023』演習現在開始！」隨著演習指揮員邱文生一聲令下，演習聯合戰役指揮部在齊齊哈爾艦舉行簡短儀式，中俄雙方指揮部人員列隊，奏響中俄兩國國歌。20日上午8時在日本海某海域，中俄「北部·聯合-2023」演習拉開序幕。海上、空中行動指揮組分別向雙方參演兵力下達演習開始命令，中俄海空兵力依令向演習作戰海區機動。

報導稱，中俄兩國互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄兩軍是促進和維護地區和平穩定的重要力量。演習指揮員邱文生開幕式致詞表示，此次演習是全面落實兩國元首重要共識的實際舉措，是兩國、兩軍高度戰略互信和牢固傳統友誼的再次體現，也是對中俄海空兵力在遠海遠域一體化聯合作戰能力的多面向檢驗。全體參演官兵將全力以赴，以實際行動增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。

陸俄北部·聯合-2023演習開幕日本海秀肌肉。圖為俄羅斯潘捷列耶夫海軍上將號大型反潛艦與中方艦艇編隊航行。（新華社）

陸俄北部·聯合-2023演習開幕日本海秀肌肉。（新華社）

陸俄北部·聯合-2023演習開幕日本海秀肌肉。圖為中方海上作戰群指揮艦齊齊哈爾艦破浪前行。（新華社）

微信公眾號「人民海軍」消息，此次演習以「維護海上戰略通道安全」為課題，雙方將圍繞海空護航、威懾驅離錨地防禦等多個科目展開演練。

開幕式一結束，實兵行動隨即展開。

陸俄北部·聯合-2023演習開幕日本海秀肌肉。圖為中國海軍齊齊哈爾艦艦載直升機準備起飛。（新華社）

首先進行的是海空護航科目演練，隨著齊齊哈爾艦艦載直升機起飛升空，聯合艦艇編隊開始對綜合補給艦進行護航。與此同時，雙方空中兵力到達任務區支援和掩護艦艇編隊。

據瞭解，此次聯合演習是根據中俄兩軍年度合作計畫，確定的重大演訓專案，參演兵力多、科目設置新、實戰程度高。

中俄兩軍指揮軍官聯合編組，在新型作戰艦艇構設聯合戰役指揮部聯合籌畫、聯合布勢、聯合指揮、聯合行動、聯合保障，多面向檢驗中俄兩軍在遠海遠域一體化聯合作戰能力。

報導稱，此次演習不針對任何第三方，旨在提升中俄戰略合作、軍事合作水準，全體參演官兵將全力以赴，以實際行動增強中俄共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。

未來幾天，中俄雙方海空兵力將在統一指揮下聯合行動，圍繞威懾驅離、錨地防禦等多個科目，開展多回合互為對手的紅藍體系對抗演練。

塔斯社報導，俄羅斯海軍太平洋艦隊的參演艦艇包括1155型大型反潛艦特里布茨海軍上將號，潘捷列耶夫海軍上將號，20385型輕型護衛艦轟鳴號和20380型輕型護衛艦俄羅斯英雄阿爾達爾·齊登扎波夫號。編隊指揮為太平洋艦隊瓦列里·卡扎諾夫少將。

參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊15日從青島某軍港解纜啟航，奔赴預定海域遂行演習任務。中方海上編隊由飛彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，飛彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成，攜帶艦載直升機4架。5艘艦船都執行過很多重大任務，棗莊艦、貴陽艦在第36批亞丁灣護航任務中刷新了中共海軍連續航行時間最長紀錄，曾創造中共海軍史上水面艦艇海上執行任務184天不靠港休整的遠航紀錄；日照艦因重大演訓任務完成出色，被北部戰區評為「備戰打仗先進單位」。編隊抵達預定海域後，與俄方參演兵力開展聯合軍事演習。