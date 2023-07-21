急診科醫師田知學分享，一位男患者因為下體不舒服衝急診，檢查發現患者已勃起超過4小時，整個生殖器的顏色都不太對勁，泌尿外科醫師緊急替患者放血才解決。後來她查詢患者健保卡，發現患者因憂鬱症服藥，其中一顆除了是抗憂鬱藥物，在治療早洩方面也頗有名，這才導致這個慘案發生。

田知學近日在節目《醫師好辣》上分享，一名50多歲的男患者衝到急診室就醫，跟檢傷人員說自己下面不舒服，當患者進入診間時，她立刻就注意到患者將外套反著綁在腰間，詢問患者有什麼症狀的時候，對方也支支吾吾，想講什麼又不敢講的樣子。

田知學見狀就說，那我們直接檢查好了，她就請患者到簾子後方將褲子脫下來，結果一看發現患者處在勃起的狀態，但生殖器的顏色已經不太對，立刻詢問患者勃起多久了，對方算了算發現竟然已經勃起4個小時。

田知學表示，長時間連續勃起是很危險的，有可能導致命根子不保，因此她當場就連絡泌尿外科的醫師來急診，而泌尿科醫師看了以後立刻放血處理，才順利解決。

田知學指出，後來透過健保卡查詢，才知道患者本身有憂鬱症，而他所服用的藥物中，有一顆藥在「治療早洩」方面也很有名，這才導致這次的狀況發生，因此她告訴患者這顆藥必須要調整，結果陪同看診的太太眼神立刻就變了，太太坦言自從丈夫服用這款藥物以後，他們夫妻之間的感情也升溫了不少。