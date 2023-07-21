台積電第二季財報表現不差，但法說會釋出不利前景，造成台積電ADR重挫超過5%，連帶衝擊台股走勢，以17106.29點開出，隨後暴跌近300點，台積電慘摔21元，觸及558元。AI族群受到波及，廣達、緯創下跌2至3%。

台積電法說會公布第二季財報，毛利率與營利率超標，但對於接下來的景氣發展悲觀，AI熱潮無法抵擋庫存調整，台積電二度下修今年營收目標與晶圓代工產值，預期年減10%，同時美國廠4奈米量產從2024延至2025年，使得台積電ADR重挫超過5%，摔破100美元大關。

美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲163.97點（或0.47%）至35225.18點，那斯達克指數挫低294.71點（或2.05%）至14063.31點，標普500指數跌30.85點（或0.68%）至4534.87點，費城半導體暴跌137.81點（或3.62%）至3663.85點。

台股上漲48.45點，收在17164.89點，成交值為3150.76億。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超54.23億。自營商買超14.36億，投信賣超15.01億，外資及陸資賣超53.58億。