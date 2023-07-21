巴西總統魯拉將協調亞馬遜地區國家立場，重申各國對亞馬遜的主權，並要求已開發國家兌現承諾，提供1000億美元協助守護森林，預期將於年底舉行的COP28會議上表達訴求。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於今年底在阿拉伯聯合大公國舉行。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）19日在比利時布魯塞爾告訴新聞媒體，巴西政府希望在環境討論中發揮主導作用，利用影響力要求國際資金挹注。

巴西將於8月8日和9日在北部巴拉州首府貝倫（Belém）舉行亞馬遜地區國家峰會，目的是協調出一個共同立場，在COP28會議上提出。

法國將參加亞馬遜地區國家峰會，因為在法屬圭亞那有亞馬遜雨林。剛果共和國、剛果民主共和國和印尼也因為擁有大片熱帶森林而應邀參加。

巴西立場包括重申巴西和其他亞馬遜國家的領土主權，也就是亞馬遜地區國家政府可自由採取有關森林的決定，不必屈服於國際壓力。

本週稍早在布魯塞爾舉行的歐洲聯盟（EU）與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）峰會上，巴西指責法國、愛爾蘭、荷蘭和奧地利等國用保護主義「威脅」不符合某些森林砍伐和碳排放標準的國家。

魯拉想向國際闡明的是，巴西不接受亞馬遜雨林被視為「聖殿」，一個不能有經濟活動的大型環境保護區，因為亞馬遜有5000多萬居民，巴西人就占2000多萬，森林對原住民、河邊居民、採掘業者和研究人員的生活至關重要。

魯拉說，巴西對領土範圍內的400萬平方公里亞馬遜雨林擁有主權，不想把亞馬遜變成人類文明的聖殿，而是把它變成一處發展中心，與世界分享從亞馬遜生態系統和豐富的生物多樣性中獲取的科學探索。

魯拉指出，這不意味鼓勵森林砍伐和農業等活動，在巴西越來越明顯的是，不必砍伐森林即可種植大豆。

魯拉也要求大國兌現在2009年做出的承諾，提供1000億美元幫助保護森林。魯拉在布魯塞爾多次提到這項承諾，並表示他會把這項議題帶到貝倫峰會和COP28會議的談判桌上。

魯拉認為，有兩個論點賦予巴西在環境議題上的道德權威，一是巴西政府自願承諾到2030年達到亞馬遜森林零砍伐的目標；二是巴西擁有地球上最清潔的能源矩陣之一，所以巴西是少數具備道德權威談論生態轉型的國家。

魯拉也主張將環境保護和氣候變遷納入學校課程，讓新世代從小就認識這些議題。