優秀的人能受他人仰慕，不過背後也承受不少壓力，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、水瓶座及天蠍座優秀到極致，不過也容易感到自卑、迷失，「最大的敵人就是自己」。

▍第1名：獅子座

優秀的獅子座自信又驕傲，其實這只是他們呈現出來的樣貌，背後痛苦的一面是大家看不到的，他們逼著自己成長，往往種下自卑的種子。獅子在外人眼裡早已遙不可及，但他們仍不敢停下腳步，容易迷失。

▍第2名：水瓶座

和水瓶座熟識後，就會了解他們是人群中最強大的存在，優秀的他們很少表現出自信、驕傲的模樣，反而相當謙卑，其實他們骨子裡時常感到自卑。水瓶時常迷失自己，因為他們太聰明、懂太多，反而對許多事情更迷惘。

▍第3名：天蠍座

天蠍座可說是全能的人才，他們要實力有實力，要城府有城府，不管在哪方面都讓人遙不可及，但仍不斷努力往前。天蠍總把目標訂得很高，難免因達不到產生自卑感，也容易迷失。

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