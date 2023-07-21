中國大陸外交部網站21日發布「答記者問」消息，指有消息稱，俄軍對20日烏克蘭敖德薩發動的無人機和飛彈襲擊波及中國駐敖德薩總領事館，導致領館外牆牆面和部分窗戶玻璃破損。中方能否證實？中方是否已就此向俄方提出交涉？

中國大陸外交部發言人表示，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。

法國廣播公司報導，烏克蘭南部港口城市敖德薩州長敖萊·基佩爾20日報告，中國駐敖德薩總領事館的一座建築在俄羅斯飛彈和無人機襲擊中被擊中受損。稍早，烏克蘭總統澤倫斯基表示，運往中國的 6 萬噸農產品在烏克蘭另一個港口城市的襲擊中被毀。

烏克蘭軍方報告，俄羅斯軍隊連夜發射了19枚飛彈和19架無人機，其中5枚飛彈和13架無人機被擊落。

俄羅斯19日對切爾諾莫斯克港的襲擊破壞了糧食出口基礎設施以及澤倫斯基所說的運往中國的農產品。

基佩爾證實，中國駐敖德薩領事館的一座建築在俄羅斯飛彈和無人機襲擊中受損。該官員稱，「中華人民共和國領事館也被破壞。這表明敵人沒有注意到任何事情。」