輝達為深入AI領域，跨足投資5000萬美元在生技公司Recursion旗下AI藥物探索模型發展，此外，輝達有望於年底前推出藥物探索生成式AI雲端服務「BioNeMo」，以提供給使用輝達雲端服務的生物科技業者。

英國AI創新公司Exscientia與美國藥廠必治妥施貴寶合作，根據Exscientia公司統計，利用AI平台研發新藥相關數據，與過去平均值相較，在人體臨床實驗階段前可節省高達70%的研發時間，新藥標的的辨認效率提升10倍，達到安全性目標之前的研發成本可大幅降低80%，在在反映AI應用在醫療產業將帶動整體產業加速成長。

江宜虔進一步分析，目前已有生技公司開發出能預測蛋白質摺疊的AI系統，有望解答生物學50年來未能成功解密的領域，由於蛋白質的形狀決定蛋白質的功能和互動，目前許多藥物開發都是先透過3D模擬，找出能夠插入標靶蛋白活性區位的分子，如今透過AI，將加速相關藥品研發應用，預期這項創新跨領域結合將加速醫療產業的整體發展。

今年第二季以來的醫療生技基金績效前3名分別為：凱基醫院及長照產業基金績效7.51%，PGIM保德信全球醫療生化基金績效6.67%，以及第一金全球AI精準醫療基金績效6.57%。