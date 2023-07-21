落入分區墊底的洋基迎來壞消息，近期再度遭遇傷勢的三壘手唐納森（Josh Donaldson），受傷情況比球團預期還要來的嚴重，21日唐納森被轉往了60天傷兵名單，預計得到球季尾聲才會復出。

唐納森16日交手洛磯比賽，因跑向一壘時造成右小腿出現狀況，隔天被列入10天傷兵名單，隨後經由MRI（核磁共振）檢查，確認傷勢為右小腿三級拉傷。唐納森4月初因右大腿緊繃，缺陣將近2個月才重返打線，這已經是他本季第2次進入傷兵名單。

洋基去年以桑契斯（Gary Sanchez）、厄薛拉（Gio Urshela）作為代價，換來唐納森（Josh Donaldson）、奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）和羅特維德（Ben Rortvedt）助陣。該賽季唐納森就有肉眼可見的下滑跡象，打擊率2成22、15轟及0.682攻擊指數，今年打擊率更是不到2成，不過目前所敲出的15支安打中，有10支為全壘打。

唐納森在2015年拿下美聯MVP，隨後和雙城簽下4年9200萬美元合約，本賽季是唐納森合約的最後一年。為了填補唐納森留下的40人名單空缺，洋基從最近狀況頗多的牛棚陣容開始下手補強，選擇和右投鮑曼（Matt Bowman）簽下大聯盟合約。