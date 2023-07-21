國防部昨(20日)上午在淡水河口、八里海灘、沙崙等地同時展開最後一次反登陸全兵力預演，參謀總長梅家樹與國安會副秘書長陳文政等國安高層都親自到場預校，其中剛成軍的兩棲船塢運輸艦玉山軍艦也首度扮演紅軍參與操演，海巡署特戰快艇也模擬共軍突擊進入淡水河，驗證實戰化我方固守中樞作為。

國軍第3作戰區昨日在北部地區海灘實施「聯合反登陸作戰操演」。(青年日報提供)

今年反登陸作戰範圍相當廣闊，包含三個北部紅色沙灘及桃園機場，實際驗證大範圍登陸作戰守軍作為。

根據假想，玉山軍艦與新港級戰車登陸艦擔任「紅軍」登陸船團，在沙崙外海放下20輛AAV7兩棲突擊車，分別在沙崙與八里沙灘企圖登陸。國軍「藍軍」接獲作戰命令，雲豹八輪甲車、戰車等機動至戰術位置，同時透過沙灘上的鋼刺蝟、壕溝等阻絕器材抵擋首波攻勢，陸軍也出動戰術型近程無人飛行載具偵蒐，回報紅軍座標、地點情資，由地面部隊展開打擊。海巡署警艇也模擬共軍從淡水河口直衝入關渡大橋。由我方出動特戰突擊艇反制。

F-16V戰機進行對地攻擊演練。(青年日報提供)

AH-64E阿帕契直升機用強大火力支援地面部隊。(青年日報提供)

AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、F-16V及IDF經國戰機也模擬實施空中攻擊。海軍也首度出動成軍不久的快速布雷艇，在沿岸進行快速防禦布雷，延遲敵軍搶灘。

昨日的反登陸作戰演練中，M60A3戰車、雲豹甲車由掩蔽處向灘岸疾駛而去，向登陸敵軍發揚熾盛火力，搭配煙幕彈施放，頓時操演場地黃沙滾滾、煙塵四起；隨後，官兵實施下車戰鬥，

其中負責架設阻絕的陸軍53工兵群，早於6月上旬，即全力投入演習整備工作，在炙熱的北部海岸線施作，面對動輒35、36度高溫，「大粒汗，細粒汗」已是作業日常，但為了保障國人的安全，所有的國軍官兵都卯足全力投入整備，力求完成實戰化驗證。。