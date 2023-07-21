疫情後首位現役NBA球星邁阿密熱火隊主力射手「阿舍哥」鄧肯羅賓生(Duncan Robinson)，受到阿舍食品的邀請21日凌晨終於抵台展開6天5夜行程，今天清晨四點多，天都還沒亮桃園機場就聚集大批球迷舉著支持看板守候，最終鄧肯羅賓生戴著白綠色帽子並穿著輕裝現身，同時也展現親民作風，對於球迷的簽名、合照要求來者不拒，在桃園機場多待了約20分鐘才離開。

鄧肯羅賓生來這次台共有兩項公開活動，分別是今晚在微風南山舉行的「微風南山潮流時空之夜」，球迷們能在紅毯一睹這位NBA超級射手的風采。

另一項公開活動則是22日下午兩點，在台北車站一樓大廳舉行的「台美球星三分球交流」，除了Robinson之外，台灣職籃PLG新竹攻城獅的頭號球星「高老闆」高國豪與台北富邦勇士的新星「TJ」簡廷兆都會出席，與他進行三分球對決。主辦單位還開放球迷挑戰中場投籃，投進的球迷將能獲得10萬元的高額獎金！