除了基礎學科之外，中華大學學生也透過遠距教學，教偏鄉孩童鋼琴、吉他、羊毛氈、刺繡、素描、編織等才藝。（侯玉松提供／王惠慧新竹傳真）

除了基礎學科之外，中華大學學生也透過遠距教學，教偏鄉孩童鋼琴、吉他、羊毛氈、刺繡、素描、編織等才藝。（侯玉松提供／王惠慧新竹傳真）

中華大學電機系助理教授侯玉松，從未接觸過偏鄉，卻誤打誤撞接下數位學伴計畫主持人，他實際看見偏鄉孩子的需要，一頭栽進偏鄉教育的世界，盼為孩子們打開一扇機會之窗，不但愈做愈有心得，也帶領許多大學生找到奉獻他人的快樂，一轉眼已默默投入近15年。

中華大學自2008年起，執行教育部的「數位學伴計畫」，多年來服務過新北市、新竹縣、彰化縣多個偏鄉學校，利用孩童放學後的課後時間，由大學生「大學伴」透過一對一的線上教學，教偏鄉「小學伴」們國、英、數等基本學科，或鋼琴、吉他等才藝。

計畫主持人侯玉松說，自己是念電機領域，也一直生活在都市，以前從未想過，也未曾接觸過偏鄉，當初學校原本安排其他老師要接此計畫，但教育訓練時臨時有事，因他家住桃園離輔大較近，才找他幫忙去聽說明會，沒想到就這樣陰錯陽差，成為計畫主持人。

侯玉松也回憶，剛接此計畫十分辛苦，沒有資源、找校內學生參與也不容易，為達到計畫設定的目標，有大大小小瑣事要做，甚至還要苦口婆心勸來教課的大學生不要遲到，好幾次萌生退意，但從其他老師口中聽到偏鄉困境，最後還是決定繼續做下去。

侯玉松最初接觸到尖石、五峰的偏鄉小學，開車上去才真正感受到交通不便，聽當地老師提起，有些孩子是單親家庭，或父母到外地工作，幾乎都是隔代教養，過去也有耳聞一些家庭失靈的狀況。

他感嘆，有些孩子因教育資源缺乏，畢業後只能選勞力工作，一旦受傷或年紀稍長被淘汰，回到家鄉也無工作機會，形成惡性循環，多次經過一條路上，都有人白天就醉倒在路邊。親眼見到偏鄉教育的困境後，侯玉松就這樣一頭栽進服務偏鄉的世界。

一轉眼已近15個年頭，侯玉松希望透過此計畫，改變偏鄉封閉情形，陪伴孩子學習成長，開啟一扇機會大門，提供偏鄉孩子更多元的資源和選擇。談起服務偏鄉的動力，他笑說，「自己是愈陷愈深，就像養成慢跑習慣，現在不做渾身不舒服。」

令侯玉松印象最深是，某次找來想學吉他的偏鄉學童，由大學端出資購買吉他、樂譜，但遠距教樂器十分辛苦，小學生按弦手痛就想放棄，但中華大學吉他社的「大學伴」設法克服重重限制，鼓勵「小學伴」別放棄，最後有3位小學生，不但堅持1年半，從完全不會彈吉他到能自彈自唱一曲，讓他看見大學生積極助人的一面，師生都獲得莫大的成就感。