大陸央視新聞21日報導，大陸中央追逃辦透露，今年1至6月，全大陸共追回外逃人員582人，其中「紅色通緝人員」25人，「百名紅通人員」1人，追贓金額約19.32億元（人民幣，下同，約合新台幣83億元）。

報導稱，「天網2023」行動啟動以來，大陸中央追逃辦著力推動一體構建追逃防逃追贓機制。在追逃方面，以未歸案「百名紅通人員」、近年來新增外逃人員為重點，精準制定策略，強化個案攻堅，不斷擴大戰果。

「百名紅通人員」郭潔芳6月10日回國投案，成為開展「天網行動」以來第62名歸案的「百名紅通人員」，也是中共二十大以來首名歸案的「百名紅通人員」。值得注意的是，對郭潔芳的追逃追贓工作，不僅實現了其回國投案，其涉案贓款也已被依法追繳。

中共二十屆中央紀委二次全會強調，強化對涉腐洗錢行為的打擊懲處，對境外贓款應追盡追。各級追逃追贓部門持續加大工作力度，著力破解資產查找、凍結、沒收、返還等難題。今年2月12日回國投案的「紅通人員」、山東省煙台市公路局前局長王東生案中，辦案機關依法凍結並追繳了其涉案財物。2月24日，上海市第二中級人民法院適用違法所得沒收程序，裁定沒收「紅通人員」馮衛華使用貪汙、受賄、挪用公款違法所得購買的土地使用權、建造的地上廠房及收取的租金等，總價值近4億元。

大陸央視報導，今年以來，辦案機關充分運用國際規則和國內法律，深入開展反腐敗國際司法執法合作，堅持和深化以法治思維法治方式追逃追贓。前不久，職務犯罪涉案人員林志芳和職務犯罪嫌疑人吳某、封某先後被遣返回國；3月，外逃不到兩個月的陝西省西安市糧食局前局長李西安被緝捕歸案，充分體現出追逃手段的法治化、規範化日益成熟。

繼續織緊織密反腐敗涉外「法網」。7月1日實施的大陸《對外關係法》第四章「對外關係的制度」明確規定「深化拓展對外執法合作工作機制，完善司法協助體制機制，推進執法、司法領域國際合作」「加強打擊跨國犯罪、反腐敗等國際合作」，為中國大陸開展反腐敗國際合作和追逃追贓提供了重要法律依據。

大陸追逃辦有關負責人表示，將繼續深化反腐敗國際合作，堅持有逃必追、一追到底，始終保持追逃追贓高壓態勢，絕不讓任何外逃腐敗分子逍遙法外。