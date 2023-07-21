前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）捲入不倫戀，昨日（20）更指控同黨立委陳瑩為選舉泯滅人性，捏造不倫爆料，強調已提告陳瑩公然誹謗、損害賠償，會告好告滿。對此，陳瑩則表示，顛倒是非不是自己的專長，內容實在不值得花時間回應，更不願意配合演出。

針對kolas惡意攻擊的言論，陳瑩表示已報請黨中央要秉公處理，並對不實指控保留法律追訴權。

針對Kolas指控捏造不倫爆料，陳瑩今在臉書表示，昨天白天在立法院開會，下午、晚上又一直在跑行程，忙了一整天回到家已經將近凌晨了。好不容易停下來坐定位後，打開手機，有一堆同事傳來的新聞，以及kolas在臉書上的Po文，還有記者留言急欲想知道她的回應。陳瑩表示，仔細拜讀完之後，「只能說這樣的內容實在不值得我花時間回應，更不願意配合演出」。

陳瑩提到，當政治人物真的不是一件容易的事情， 20年來她和其團隊兢兢業業，不分黨派、不分族群、全心全力投入為族人服務，而「保護族人」，讓他們「平安健康，圓滿和樂」，更是從不敢懈怠的使命。

而音樂系出身的陳瑩強調，她與複雜的政治圈是很格格不入的，音樂的滋養及教會的教導，讓她二十年來在這複雜的環境當中都還可以保有真性情，說真話！「顛倒是非不是我的專長！如果我做錯事了，我一定虛心檢討，好好道歉，絕對不會怪罪別人，更不會拖一堆人下水」。